Бывшего главу астраханского ГУ МЧС признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Кировский районный суд Астрахани признал бывшего начальника ГУ МЧС виновным в злоупотреблении полномочиями, сообщается в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

Фото: nk-tv.com

Сообщается, что экс-глава осужден по статье 285 ч. 1 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Его приговорили к полутора годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии-поселении. Также, ему запрещено занимать некоторые государственные должности сроком на три года.

В пресс-службе рассказали, что бывший начальник привлекал к стройке собственного дома своих подчиненных. Он обещал и премиальные выплаты и освобождение от исполнения некоторых должностных обязанностей.

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