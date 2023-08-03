Shot: в Подмосковье у АЗС раздался взрыв

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Очевидцы сообщили о взрыве, прогремевшем около АЭС возле села Ачкасово в Подмосковье. Местные жители пишут об увиденном и услышанном в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org

"Взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья", — сообщает Telegram-канал Shot, основываясь на заметках очевидцев.

Сообщившие о взрыве граждане добавили, что сейчас там, где прогремело, валит густой дым.

Никаких официальных комментариев по этому поводу пока не было.

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