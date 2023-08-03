Мужчину с огнестрельным оружием в машине задержали в Ростовской области

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции произвели задержание мужчины, который перевозил огнестрельное оружие. Инцидент произошел в районе Ростова, об этом сообщили в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Сотрудники Отделения безопасности дорожного полицейского управления МВД России по Ростову решили проверить документы водителя автомобиля "ВАЗ-2107". В ходе проверки, когда полицейские попросили мужчину предъявить документы на автомобиль, тот решил выйти из машины и попытался скрыться, оставив сумку рядом с транспортным средством.

Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину. Оказалось, что он — 31-летний иностранец, уже имевший судимость за аналогичное преступление, а также за причинение тяжкого вреда по неосторожности. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Суд решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Данный инцидент является серьёзным напоминанием о необходимости обеспечения безопасности на дорогах и эффективной работы правоохранительных органов. Полиция Ростовской области активно борется с незаконным оборотом оружия и преступлениями, связанными с его использованием.

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