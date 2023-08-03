Baza: ФСБ задержала министра здравоохранения Самарской области

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, занимающий должность с 2020 года, задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: zen.yandex. ru

По данным издания, задержан также его заместитель, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. В кабинетах чиновников проходят обыски.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На Алтае министра здравоохранения задержали за взятки