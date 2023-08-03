Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, занимающий должность с 2020 года, задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, задержан также его заместитель, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. В кабинетах чиновников проходят обыски.
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