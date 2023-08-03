Украинские войска наносят удары из миномётов по населённому пункту Соловьёвка в Брянской области.
По данным Telegram-канала Mash, обстрел начался 3 августа примерно в 10:00. Отмечается, что зафиксировано порядка 20 прилётов. Как подчёркивается в материале, на территории села есть разрушения, в частности повреждены два домовладения.
"Люди прячутся в подвалах", — сказано в публикации.
В понедельник, 31 июля, глава Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотника ВСУ на здание полиции в регионе. Предварительно, никто не пострадал. Частично разрушены окна и крыша здания.
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