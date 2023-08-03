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На Сахалине мужчина пристал к школьницам с разговорами о сексе

1:19
Происшествия

На Сахалине мужчина пристал на улице к школьницам с разговорами о сексе. Девочки засняли его на видео и распространили запись в социальных сетях. Об этом пишет ASTV.ru.

На Сахалине мужчина пристал к школьницам с разговорами о сексе
Фото: proza.ru

Случай произошёл на площади в Корсакове. К школьницах подошёл пожилой мужчина и начал беседу на интимные темы. Подростки не ушли от разговора, а продолжили его. В какой-то момент мужчина начал говорить про оральный секс, а затем сказал: "Хотите, попробуем?".

Видео разлетелось по Сети и вызвало общественный резонанс. Мужчину опознала женщина, которая представилось его соседкой. Она сообщила, что герой ролика семь лет проживает в селе Третья Падь. По её словам, за это время "много ещё чего нехорошего сделал".

"У него даже оружие есть, он бывший военный. Свою соседку запугал, она пикнуть боится. Собак своих спускает, они нападают на женщин. Несколько раз и на моих сыновей нападали", — призналась соседка мужчины.

На данный момент проводится следственная проверка произошедшего.

Ранее сообщалось, что 22-летнего жителя Нарьян-Мара задержали за организацию курсов БДСМ для школьниц.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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