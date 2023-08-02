Власти Кипра направляют дополнительные силы для тушения пожара под Лимасолом

К месту пожара в провинции Лимасол направлены 30 пожарных расчетов и работает свыше 150 человек: правительство Кипра стягивает как можно больше сил для ликвидации мощного пламени. На данный момент, как сообщает представитель департамента лесного хозяйства, создан временный координационный центр близ деревни Агиос Мамас.

Фото: evropakipr.com

К тушению также привлечена авиация — девять самолётов работают с неба.

Сложность локализации пожара заключается в том, что он разгорелся в довольно труднодоступном районе, где нет подъездных дорог. Вдобавок к этому идёт сильный ветер, который только разгоняет пламя: так, огонь распространился в направлении горных населенных пунктов Пелендри и Като Милос.

Стоит отметить, что с середины июля на Кипре зафиксировали жаркую погоду: настолько, что столбики термометров днём показывали в среднем около 40 градусов Цельсия.

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