Исетский райсуд лишил родительских прав беременную жительницу Тюменской области. Родители приняли участие в программе "Мужское Женское" из-за бабушки, боровшейся за получение опекунства над своими внуками.
Женщина забеременела от второго брака. Связь со своими двумя детьми гражданка не поддерживает, алименты не платит.
Суд привлёк тюменку к уголовной ответственности. Её дети проживают сейчас у бабушки, оформившей над ними опекунство, сообщает tmn. aif.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.