Беременную жительницу Тюменской области лишили родительских прав

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Исетский райсуд лишил родительских прав беременную жительницу Тюменской области. Родители приняли участие в программе "Мужское Женское" из-за бабушки, боровшейся за получение опекунства над своими внуками.

Фото: https://i08.fotocdn.net/s111/84f15eaa5556a84a/public_pin_l/2488859475.jpg

Женщина забеременела от второго брака. Связь со своими двумя детьми гражданка не поддерживает, алименты не платит.

Суд привлёк тюменку к уголовной ответственности. Её дети проживают сейчас у бабушки, оформившей над ними опекунство, сообщает tmn. aif.ru.

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