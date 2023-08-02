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В США погиб запертый на восемь часов в машине ребенок

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Происшествия

В американском штате Нью-Йорк произошла трагедия: погибла 14-месячная девочка. Как сообщает телеканал CBS News, ребёнка оставили в раскалённой машине на восемь часов.

В США погиб запертый на восемь часов в машине ребенок
Фото: архив

В городе Смиттаун (Лонг-Айленд), бабушка оставила внучку в машине, а сама отправилась на работу. Через восемь часов, когда женщина вернулась, ребенка уже невозможно было спасти.

Телеканал отметил, что с 1998 года в США ежегодно в результате теплового удара в машинах погибает в среднем 38 детей. Из них 53% случаев связаны с тем, что опекуны оставляют детей в автомобиле. В 2021 году в США приняли закон, который предполагает обязательное оборудование всех автомобилей системой предотвращения подобных инцидентов, однако его исполнение растянулось на несколько лет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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