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Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего иностранного туриста с горы Казбек

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Происшествия

Вертолёт Ми-8 МЧС России с двумя спасателями эвакуировал иностранного туриста, который застрял на горе Казбек. Воздушное судно прибыло в Северную Осетию из Минеральный вод, сообщает оборонное ведомство.

Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего иностранного туриста с горы Казбек
Фото: МЧС России

"Обнаружив пострадавшего на высоте 3,5 тыс. м, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт".

Известно, что пострадавшего нашли с травмой ноги: его передали в службу скорой медицинской помощи.

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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