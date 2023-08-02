Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего иностранного туриста с горы Казбек

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вертолёт Ми-8 МЧС России с двумя спасателями эвакуировал иностранного туриста, который застрял на горе Казбек. Воздушное судно прибыло в Северную Осетию из Минеральный вод, сообщает оборонное ведомство.

Фото: МЧС России

"Обнаружив пострадавшего на высоте 3,5 тыс. м, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт".

Известно, что пострадавшего нашли с травмой ноги: его передали в службу скорой медицинской помощи.

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