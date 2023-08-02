ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который собирался вступить в ряды ВСУ

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который пытался выехать на Украину через Турцию, чтобы вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщили в силовом ведомстве.

Фото: zen.yandex. ru

Перед этим мужчина, по версии следствия, общался с представителями вооружённых сил Украины, которые набирают добровольцев из числа граждан России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.

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