Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в управлении Роспотребнадзора по краю, власти Красноярска ввели режим "чёрного неба", также известный как неблагоприятные метеоусловия, который будет действовать до 3 августа.
"Режим "черного неба" вводится Центрально-Сибирским гидрометеорологическим центром (УГМС) на территории Красноярского края с сегодняшнего дня с 13:00 (9:00 мск) до 19:00 (15:00 мск) завтрашнего дня [3 августа]", — говорится в сообщении.
Агентство усилило мониторинг качества атмосферного воздуха.
Загрязнение воздуха в первую очередь вызывается выхлопными газами и многочисленными выбросами промышленных предприятий. В безветренную погоду возникает явление, называемое приземной инверсией, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы. Это приводит к накоплению в воздухе вредных веществ. Такие условия особенно неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.
В такие дни промышленным предприятиям крайне важно сократить выбросы в атмосферу. Что касается граждан, то им рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и свести к минимуму использование личного автотранспорта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.