Режим "чёрного неба" введен в Красноярске до 3 августа

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в управлении Роспотребнадзора по краю, власти Красноярска ввели режим "чёрного неба", также известный как неблагоприятные метеоусловия, который будет действовать до 3 августа.

Фото: Ютуб

Режим "черного неба"

"Режим "черного неба" вводится Центрально-Сибирским гидрометеорологическим центром (УГМС) на территории Красноярского края с сегодняшнего дня с 13:00 (9:00 мск) до 19:00 (15:00 мск) завтрашнего дня [3 августа]", — говорится в сообщении.

Агентство усилило мониторинг качества атмосферного воздуха.

Причины загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха в первую очередь вызывается выхлопными газами и многочисленными выбросами промышленных предприятий. В безветренную погоду возникает явление, называемое приземной инверсией, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы. Это приводит к накоплению в воздухе вредных веществ. Такие условия особенно неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.

Меры защиты

В такие дни промышленным предприятиям крайне важно сократить выбросы в атмосферу. Что касается граждан, то им рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и свести к минимуму использование личного автотранспорта.

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Как Красноярск живет в режиме «черного неба»?