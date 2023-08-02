На севере Красноярского края разбился частный гидросамолет, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Инцидент произошел при взлете с акватории реки Дудинка, в промышленной зоне Лесобиржа, в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
Трагическое событие произошло сегодня, около 11:00 утра (07:00 по московскому стандартному времени). Гидросамолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение при взлёте из акватории реки.
По информации правоохранительных органов, оба пассажира гидросамолёта погибли в результате аварии. Эту информацию подтвердило и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По факту трагического происшествия власти начнут тщательное расследование с целью установления причин аварии. Такие расследования очень важны для понимания и предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.