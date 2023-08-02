В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На севере Красноярского края разбился частный гидросамолет, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Инцидент произошел при взлете с акватории реки Дудинка, в промышленной зоне Лесобиржа, в городе Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

Фото: Fotodom.ru

Подробности крушения

Трагическое событие произошло сегодня, около 11:00 утра (07:00 по московскому стандартному времени). Гидросамолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение при взлёте из акватории реки.

Власти подтверждают наличие жертв

По информации правоохранительных органов, оба пассажира гидросамолёта погибли в результате аварии. Эту информацию подтвердило и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Ведется расследование

По факту трагического происшествия власти начнут тщательное расследование с целью установления причин аварии. Такие расследования очень важны для понимания и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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