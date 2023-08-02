В Красноярском каре в реке обнаружили схрон с оружием и более чем с сотней боеприпасов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что находка была сделана в 15 метрах от берега реки Чулым в городе Назарово. Местные жители нашли два странных пакета, в которых оказались 104 патрона калибра 5,45 мм, 12 револьверных патронов калибра 7,62 мм, три гранаты РГ-42 и шесть запалов к ним.
Откуда в реке взялся схрон, сейчас выясняет полиция.
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