Shot: в Красноярском крае в реке нашли схрон с оружием и сотней боеприпасов

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском каре в реке обнаружили схрон с оружием и более чем с сотней боеприпасов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/20007

Сообщается, что находка была сделана в 15 метрах от берега реки Чулым в городе Назарово. Местные жители нашли два странных пакета, в которых оказались 104 патрона калибра 5,45 мм, 12 револьверных патронов калибра 7,62 мм, три гранаты РГ-42 и шесть запалов к ним.

Откуда в реке взялся схрон, сейчас выясняет полиция.

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НАШЁЛ СХРОН ОРУЖИЯ В СТАРОМ САРАЕ !