В Москве пролилось шесть контейнеров с химикатами

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 1 августа, на Алтуфьевском шоссе, на полигоне по сортировке мусора, произошло непредвиденное событие — разгерметизация шести 20-литровых контейнеров с химикатами. Специалисты предполагают, что одной из причин стала утечка кислоты, пишет Аргументы и Факты.

Фото: REX/ Shutterstock

Вечером в столице, водитель большегруза остановился возле одного из домов на Сельскохозяйственной улице и загрузил несколько контейнеров в кузов машины. После этого он отправился на полигон по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе. В процессе выгрузки контейнеров произошла разгерметизация шести 20-литровых емкостей, что привело к сильным испарениям на асфальте.

Предполагается, что в разгерметизировавшихся контейнерах содержалась кислота, что вызвало выделение едкого запаха и пара на месте происшествия. Специалисты также обнаружили значительное превышение содержания сероводорода и хлористого водорода в воздухе в этой локации, что говорит о наличии химических веществ.

Местные паблики активно обсуждают данное ЧП в социальных сетях. Однако, мнения разделились — некоторые люди выражают обеспокоенность и тревогу по поводу возможных последствий утечки химикатов, в то время как другие утверждают, что запах не ощущается и предполагают, что в контейнерах могли находиться другие химические вещества.

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