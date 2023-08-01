Толпа мужчин изнасиловала туристку в парке возле Эйфелевой башни

2:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно, что во время отдыха в столице Франции, Париже, 27-летнюю мексиканскую туристку постигла трагическая участь.

Фото: pixabay.com

Она стала жертвой изнасилования со стороны толпы неизвестных мужчин в саду парка "Марсово поле", который расположен неподалеку от Эйфелевой башни. Инцидент потрясает не только местное население, но и туристическое сообщество.

После случившегося трагического инцидента 27-летняя девушка обратилась за помощью в полицию, а также получила поддержку и содействие от посольства Мексики во Франции. Представители посольства оказывают необходимую помощь девушке и поддерживают контакт с правоохранительными органами.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к расследованию данного инцидента и смогли задержать двух подозреваемых из пятерки, но, к удивлению многих, вскоре их отпустили без объяснения причин. Этот факт вызвал огорчение среди общественности и поднял вопросы о безопасности туристов и иностранцев во Франции.

Напомним, что еще недавно произошел похожий случай на греческом пляже Ретимно, который расположен на острове Крит. Там мужчины совершили групповое изнасилование туристки и в результате судебного разбирательства были приговорены к пожизненному заключению. Интересно отметить, что два пакистанских гражданина, обвиняемых в данном случае, изначально признали свою вину, но позднее передумали и начали отрицать свою причастность к преступлению.

Такие ужасные инциденты, как нападение на мексиканскую туристку в Париже, напоминают о важности обеспечения безопасности и защиты для всех туристов, независимо от их происхождения.

Правоохранительным органам следует принять меры для тщательного расследования подобных случаев и наказания преступников согласно закону. Только таким образом можно обеспечить уверенность и защиту для тех, кто приезжает в другую страну с целью отдохнуть и познакомиться с новыми культурами.

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