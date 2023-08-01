Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи Луганской народной республики (ЛНР) завершили расследование уголовного дела, связанного с бывшим министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона, который обвиняется в хищении из бюджета более 40 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Информация об этом поступила от регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Также проводится расследование по этому делу в отношении четырех сообщников бывшего министра. В зависимости от их роли, им предъявлены обвинения в получении взяток и в десяти случаях злоупотребления должностными полномочиями.

Согласно версии следствия, в период с 2019-го по 2020 год обвиняемый получал взятки от предпринимателей и заключал с ними фиктивные договоры на предоставление услуг в сфере благоустройства Луганска. Таким образом, он умышленно похитил из бюджета более 40 млн рублей.

Необходимо подчеркнуть, что данное преступление имеет серьезные последствия для государственных финансов и общественном доверии к чиновникам.

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