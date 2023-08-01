Журналисты разузнали причину жестокого избиения Никиты Шабалкина

Известного российского спортсмена, заслуженного мастера спорта России Никиту Шабалкина жестоко избили в Подмосковье.
Бывший баскетболист, который ранее выступал за сборную России и стал чемпионом Европы в 2007 году, стал жертвой нападения в Химкинском районе Московской области. Неизвестный мужчина напал на 36-летнего спортсмена и нанес несколько ударов по голове и лицу.
Шабалкина доставили в больницу, где врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в отдельной палате и постепенно приходит в себя, его состояние стабильное.
Журналисты предполагают различные версии инцидента, основываясь на информации своих источников. По одной из версий, спортсмен возможно конфликтовал с владельцем местной автомойки, что могло привести к нападению.
Согласно другой версии, причиной нападения на баскетболиста могло стать неудовлетворение качеством работ, выполненных рабочими при отделке его элитного коттеджа. По этой версии, Шабалкин выразил свое недовольство, а затем отказался платить за выполненные работы, что послужило причиной его избиения.
Подмосковная полиция в настоящее время занимается расследованием произошедшего инцидента.
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