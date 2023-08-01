Мошенники украли 7 миллионов рублей со счета главного инженера Сбербанка

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники обманули главного инженера Сбербанка и украли 7 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: kod.ru

50-летней сотруднице банка Евгении позвонили 28 июля. Преступники представились работниками сервиса Госуслуги, а через несколько минут перезвонили уже из "полиции". Мошенники использовали стандартную схему и начали пугать женщину кредитами, которые на нее уже якобы оформляют.

Последней Евгении позвонила "сотрудница ЦБ" и рассказала, что мошеннические кредитные заявки отменить нельзя, но можно опередить.

В следующие два дня главный инженер Сбербанка ездила по отделениям Сбера, Альфа-банка, ВТБ и Газпромбанка, чтобы получить средства и отправить их мошенникам, для "досрочного" погашения выдуманного кредита.

В общей сложности, преступники получили 7 миллионов 200 тысяч рублей, а Евгения обратилась в следственные органы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.