В Дагестане в ДТП погибли три человека

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате трагического ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана три человека погибли и один пострадал. О случившемся сообщили в местном Министерстве внутренних дел (МВД).

Фото: iz.ru

На автодороге Хасавюрт — Гребенская местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, случайно выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, за рулем которого находился другой житель Хасавюртовского района. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир, ехавший в автомобиле ВАЗ-2106. По имеющимся данным, все три человека получили тяжёлые травмы, которые оказались смертельными.

Помимо погибших, в аварии пострадала 25-летняя женщина, находившаяся в автомобиле ВАЗ-2106 в качестве пассажира. Она была срочно доставлена в ближайшую больницу и в настоящее время получает медицинскую помощь в связи с различными травмами, полученными в результате столкновения.

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