Под Севастополем после падения беспилотника загорелась трава и кустарники

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Севастополем был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), что привело к взрыву при столкновении с землей. Губернатор Михаил Развожаев сообщил это в своём канале Telegram.

Фото: https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887666203.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#pv=g%3D1887666203%2Fp%3D1887667762

По предварительным данным, в Каракобском районе был перехвачен БПЛА, в результате падения которого возник пожар, охвативший траву и кустарник. Были приняты срочные меры, и в настоящее время на месте происшествия работают пожарные подразделения, которые стараются ликвидировать возгорание.

Губернатор Развожаев подчеркнул, что дальнейшие подробности будут раскрыты позднее, чтобы обеспечить точность и полноту информации.

Этот инцидент является частью продолжающейся серии атак БПЛА на Севастополь, главную базу Черноморского флота, а также на другие объекты в Крыму. Среди них — штаб флота, объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы. Большинство этих БПЛА были успешно нейтрализованы мощными системами ПВО региона.

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