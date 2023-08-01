Под Севастополем после падения беспилотника загорелась трава и кустарники

Под Севастополем был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), что привело к взрыву при столкновении с землей. Губернатор Михаил Развожаев сообщил это в своём канале Telegram.
По предварительным данным, в Каракобском районе был перехвачен БПЛА, в результате падения которого возник пожар, охвативший траву и кустарник. Были приняты срочные меры, и в настоящее время на месте происшествия работают пожарные подразделения, которые стараются ликвидировать возгорание.
Губернатор Развожаев подчеркнул, что дальнейшие подробности будут раскрыты позднее, чтобы обеспечить точность и полноту информации.
Этот инцидент является частью продолжающейся серии атак БПЛА на Севастополь, главную базу Черноморского флота, а также на другие объекты в Крыму. Среди них — штаб флота, объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы. Большинство этих БПЛА были успешно нейтрализованы мощными системами ПВО региона.
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