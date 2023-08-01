По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, во вторник в центральном регионе Турции произошло землетрясение с магнитудой 4.9.
Сейсмическая активность возникла примерно в 26 км к северо-востоку от города Конья, в котором проживает около 875 тыс. человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км. На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.
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