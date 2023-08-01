Люди выпрыгивают из окон 16-этажного дома в Алма-Ате из-за пожара

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В 16-этажном жилом комплексе в городе Алма-Ата в Казахстане возник сильный пожар. Люди, спасаясь от огня, выбрасывают детей на подготовленные одеяла и маты. Появились кадры с места происшествия.

Согласно данным экстренных служб, силы направлены в микрорайон Аккент, дом 54. Там обнаружили горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-этажного жилого дома. Эвакуированы сотни жителей с верхних этажей. Автолестницы помогли спасти 40 человек, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям.

На месте работают 50 человек и 14 единиц техники. Причины пожара пока неизвестны. Наличие или отсутствие пострадавших пресс-служба МЧС не уточняет.

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