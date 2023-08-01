Два человека были ранены в результате вооружённого нападения в Израиле

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во вторник в израильском городе Маале-Адумим, расположенном на Западном берегу реки Иордан недалеко от Иерусалима, произошел шокирующий инцидент, о котором сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Фото: pixabay.com

Инцидент в местном торговом центре

Согласно информации, предоставленной изданием, печальное событие произошло в местном торговом центре. Нападавший выпустил град пуль из винтовки M16 по людям. Нападавшего обезвредил один из прохожих, имевший при себе оружие. В результате инцидента два человека получили травмы средней степени тяжести.

Нападавший обезврежен

Издание также сообщило, что нападавший был оперативно нейтрализован на месте преступления. Этот инцидент вызвал обеспокоенность и вопросы относительно ситуации с безопасностью в регионе, что побудило власти провести тщательное расследование.

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