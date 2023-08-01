Полицейские установили, что женщина, которая устроила откровенные танцы на набережной в центре Владивостока, психически нестабильна. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего, сообщает vostokmedia.com.
Оказалось, что 27-летняя местная жительница страдает психическим заболеванием.
Ранее в Ессентуках грабитель вынес из "Пятёрочки" ящик водки и вступил в бой с полицейскими.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.