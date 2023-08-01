Полиция установила личность "танцовщицы" в центре Владивостока

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские установили, что женщина, которая устроила откровенные танцы на набережной в центре Владивостока, психически нестабильна. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего, сообщает vostokmedia.com.

Фото: facebook.com

Оказалось, что 27-летняя местная жительница страдает психическим заболеванием.

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