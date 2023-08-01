"Согласовали события": опубликована запись разговора мошенника и крымчанки перед поджогом военкомата

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появилось аудиосообщение, на котором мошенник рассказывает крымчанке инструкцию о поджоге военкомата, запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Фото: meta.ua

51-лтняя учительница русского языка Татьяна Б. рассказала, что ей позвонили и сообщили о банковском счёте, который находится под "угрозой", а "мошенники" скрываются в здании военкомата города Феодосии. После этого, ей поступил звонок от "сотрудника ФСБ", который дал инструкцию по "содействию" госорганам.

"План событий я согласовал. Сначала вы поджигаете первую и направляете её на вход", — говорится в сообщении.

Согласно "инструкции", 29 июля около 18 часов, 51-летняя учительница пришла к комиссариату и бросила в его сторону коктейль Молотова. Бутылка разбилась об асфальт и не нанесла урон зданию.

Женщину помогла задержать группа туристов, которые вовремя среагировали на происходящее и передали её сотрудникам правопорядка.

Ранее мы рассказывали, что за последние сутки было совершено 9 попыток поджога военных комиссариатов в разных частях страны. Большинство поджигателей стали жертвами телефонных мошенников.