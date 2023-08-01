Ссора девочек привела к конфликту в метро Санкт-Петербурга. 41-летняя жительница города после встречи с родителями одноклассницы своей дочери написала заявление в полицию. Сообщается, что ей предстоит пройти дорогостоящее лечение. Об этом пишет "Фонтанка".
Потерпевшая сообщила, что она подверглась нападению днём на станции "Парк Победы", когда спускалась с ребёнком по эскалатору. Возникло недопонимание до входа в метро: к ним подбежал мужчина и начал оскорблять, угрожая расправой. На эскалаторе выяснилось, что его супруга — мама одноклассницы дочери женщины.
"У девочек были разногласия в школе", — рассказала потерпевшая.
После того, как женщина сделала замечание семье, мужчина начал избивать её. Супруга нападавшего помогала ему, пустив в ход кулаки. Избиение продолжилось и после спуска. Действия разворачивались на глазах у детей.
У пострадавшей зафиксированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множество ушибов. Ей предстоит вставлять зубы.
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