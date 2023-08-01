С начала конфликта в Судане, по официальным данным, было убито 28 врачей

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По сообщению Союза суданских врачей, с начала вооружённого конфликта между Суданской армией и Силами быстрого реагирования (спецназом) были убиты по меньшей мере 28 медицинских работников. Столкновения между противоборствующими сторонами привели к этой трагической потере медицинских работников в стране.

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Кроме того, профсоюз отметил, что многие медицинские работники, которые выполняли свои профессиональные обязанности, в настоящее время считаются пропавшими без вести.

В середине июля профсоюз врачей подчеркнул, что в Хартуме и его городах-спутниках функционировали только пять медицинских учреждений. Ассоциация суданских врачей также указала, что в специальных лагерях, созданных за пределами столицы для людей, бежавших из города, уже сложилась "катастрофическая ситуация из-за нехватки медикаментов".

Более того, лекарства, полученные в Судане через международные гуманитарные организации и ООН, продавались на чёрном рынке в Хартуме и других городах страны, что ещё больше усугубляло кризис в области здравоохранения.

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