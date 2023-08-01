В здании прокуратуры Лисичанска обнаружили взрывное устройство

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В здании прокуратуры города Лисичанска Луганской народной республики обнаружили взрывное устройство, пишет Telegram-канал Baza.

Фото: ФСБ РФ

По данным источника взрывчатку обнаружили 31 июля. СВУ находилась на втором этаже здания.

В качестве взрывчатого вещества были задействованы тротиловые шашки, их общий вес достигал 17 килограмм. Также сообщается, что самодельное устройство было подключено к дистанционному радиоуправляемому исполнительному механизму.

После обнаружения находки, было заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «организация террористического сообщества», а также «незаконный оборот оружия» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».

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