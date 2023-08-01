Массовая драка мигрантов в Чехове закончилась убийством двоих мужчин

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Массовая драка в подмосковном в городе Чехов, в которой участвовали две группы мигрантов, закончилась смертью двоих мужчин, рассказала пресс-служба СК России по Московской области.

Фото: МВД Казахстана

Причиной для потасовки стал дорожный конфликт, который перерос в поножовщину.

"В результате два мужчины получили колото-резаные ранения, от которых скончались", — цитирует сообщение ведомства издание "МК".

Следователям удалось установить личность одного из убитых — 28-летний мужчина приехал в Россию на заработки.

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