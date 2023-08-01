В Пензе полиция задержала четверых за изготовление поддельных стодолларовых купюр

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Банда фальшивомонетчиков использовала профессиональное оборудование и высококачественное сырьё для изготовления поддельных банкнот.

Фото: pixabay.com

По словам официального представителя Министерства внутренних дел России Ирины Волк, во время обыска в типографии власти изъяли 3600 листов формата А4, содержащих готовые к разрезанию банкноты, а также шесть печатных клише, компрессор, машину для шелкотрафаретной печати, три машины для офсетной печати, детекторы банкнот и другое сопутствующее оборудование.

В результате расследования четверо лиц, причастных к операции по изготовлению контрафакта, в настоящее время находятся под стражей. Двое из них были освобождены под подписку о невыезде. Против них возбуждено уголовное дело. В случае признания вины преступникам может грозить наказание в виде 5 лет принудительных работ или лишения свободы на срок до 8 лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей, как предусмотрено соответствующей статьей.

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