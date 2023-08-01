Вооруженные силы Украины продолжили атаковать Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ вновь обстреливали автомобильный пункт пропуска "Шебекино" из миномётов и гранатомётов.
"По МАПП "Шебекино" было выпущено девять миномётных снарядов и шесть выстрелов из гранатомёта", — написал глава Белгородской области в своём Telegram-канале.
За прошедший месяц, уточнил Гладков, украинские войска выпустили по территории региона 87 различных артиллерийских снарядов.
Ранее врио главы ДНР сообщил об освобождении российскими подразделениями Клещеевки под Артёмовском.
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