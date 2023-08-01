Убийство с поджогом произошло в карельском селе Деревянное

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В селе Деревянное в республике Карелия произошло два смертельных пожара, в которых нашли тела шести человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Фото: goodwordnews.com

Согласно информации, сегодня в селе произошло два пожара в частных домах. В одном было найдено четыре тела (три мужских и одно женское), в другом два.

Полицией были задержаны двое ранее судимых подозреваемых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас их обвиняют в особо тяжком преступлении.

Сообщается, что люди, чьи тела нашли, были убиты до возгорания. На одном из трупов были найдены ножевые ранения. На остальных есть свидетельства насильственной смерти.

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