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Актер Ангус Клауд из сериала "Эйфория» умер в возрасте 25 лет

Происшествия

Американского актера Ангуса Клауда не стало в 25 лет. По информации портала TMZ, мать актера сообщила сотрудникам экстренных служб о предполагаемой передозировке наркотиками. Популярность Клауду принесла роль в сериале "Эйфория".

Актер Ангус Клауд из сериала "Эйфория» умер в возрасте 25 лет
Фото: Ангус Клауд / Instagram

"С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях", — заявили члены семьи актера.

Близкие звезды совсем недавно потеряли главу семейства. Ангус тяжело перенес утрату отца.

По информации полиции, по факту смерти ведется расследование.

"Эйфория" является американским драматическим сериалом, одним из самых просматриваемых на HBO. Выходит с 2019 года, имеет многочисленные награды.

*компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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