Из-за атаки БПЛА на башни Москва-Сити аэропорт Внуково в столице России временно закрыт.
Вылеты отменены, сообщили RT.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил "прилёт" одного беспилотника в башню Москва-Сити. Согласно информации, пострадал фасад на уровне 21 этажа.
На месте работают экстренные службы.
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