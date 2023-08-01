Из-за атаки БПЛА на башни Москва-Сити аэропорт Внуково в столице России временно закрыт.

Вылеты отменены, сообщили RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил "прилёт" одного беспилотника в башню Москва-Сити. Согласно информации, пострадал фасад на уровне 21 этажа.

На месте работают экстренные службы.

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