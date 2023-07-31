В Кузбассе медики частной "скорой помощи" избили пациента

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кемеровской области произошел тревожный инцидент, запечатленный на видео, когда медицинские работники частной службы скорой медицинской помощи ООО "Скорая помощь" напали на пациента-мужчину, которому они были вызваны для оказания помощи.

Фото: https://politeka.net/images/2019/08/21/hipuwU86cClibVVI4eJ4SKFHu0dNZIg0.jpg

Министерство здравоохранения области уже разъяснило, что бригада врачей, запечатленная на кадрах, работает в частной структуре "Скорая помощь" и не находится в ведении Министерства здравоохранения Кузбасса. Министерство незамедлительно принесло извинения за поведение своих коллег, заявив, что подобные действия категорически недопустимы. В настоящее время ведется расследование ситуации, сотрудники отстранены от работы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.