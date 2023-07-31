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Волгоградского бизнесмена посадили на 5 суток за стрельбу и побег от сотрудников полиции

Происшествия

Автомобиль марки Audi Q8 с госномером "777", из которого вели стрельбу по другой машине, зарегистрирован на юридическое лицо. За рулём сидел в момент ЧП волгоградский предприниматель Николай Емельянов. Его уже арестовали за открытие огня и отказ повиноваться сотрудникам правоохранительных органов.

Волгоградского бизнесмена посадили на 5 суток за стрельбу и побег от сотрудников полиции
Фото: СК РФ

Инцидент произошёл вечером в минувшую пятницу на проспекте Жукова в Дзержинском районе города. Следует отметить, что какие-либо споры или разборки у 40-летнего мужчины с 18-летним водителем Skoda Fabia не возникали, пишет novostivolgograda. ru.

Первый автовладелец затруднился ответить на вопрос о причинах своего поведения, а второй заявил, что так и не понял, чем ему помешал. По словам сотрудников полиции, Емельянов промахнулся: пуля только оставила след на двери иномарки.

Предприниматель был задержан по "горячим следам", и его лишили свободы на пять суток.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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