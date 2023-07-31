Число заражений кишечной инфекцией в лагере под Тулой увеличилось до 31 человека

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Щекинском районе Тульской области выявлено заражение острой кишечной инфекцией у 29 детей и 2 взрослых.

Фото: https://pbs.twimg.com/

По предыдущим данным регионального следственного управления СК РФ, заболевших было 27 человек. Об этом информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Предварительно были обнаружены признаки острой кишечной инфекции у 29 детей и 2 взрослых. Всем заболевшим была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что причина возникновения очага острой кишечной инфекции находится в стадии выяснения, в лагере проводятся лабораторные исследования. "Лагерю выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий", — добавили в пресс-службе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.