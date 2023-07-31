В Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Уфе из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, выпал шестилетний мальчик. Как сообщает mkset. ru со ссылкой на УВД города Уфы, предполагается, что ребенок облокотился на москитную сетку. К счастью, после инцидента ребенок остался жив и был доставлен в больницу.

Фото: ya.ru

Службы спасения напоминают, что москитная сетка не предотвратит падение, и необходимо ограничить доступ ребенка к окнам. Этот случай произошел после недавнего сообщения пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу о падении двухлетней девочки из окна многоэтажного жилого дома.

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