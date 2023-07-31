На западе Москвы два человека пострадали в ДТП с Bentley, внедорожником и грузовиком

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Молодогвардейской улице на западе Москвы произошло крупное ДТП с участием люксового автомобиля марки Bentley, внедорожника Volkswagen и грузового автомобиля. В результате столкновения пострадали два человека, в том числе ребенок. О случившемся сообщили ТАСС в понедельник сотрудники экстренных служб.

Фото: ffins.kz

Авария произошла на Молодогвардейской улице, где столкнулись автомобиль Bentley, внедорожник Volkswagen и большегрузный автомобиль. По предварительным данным, пострадали два человека, которые в момент столкновения находились в роскошном Bentley, сообщил собеседник агентства.

Среди пострадавших есть ребенок, что ещё больше усугубляет серьёзность ситуации. К счастью, травмы, полученные пострадавшими, оказались незначительными, и им была немедленно оказана медицинская помощь сотрудниками скорой помощи.

В ГУВД Москвы (ГУ МВД России) подтвердили ТАСС факт аварии. По предварительным данным, столкновение произошло с участием трёх автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

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