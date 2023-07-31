В Улан-Удэ столкнулись семь машин

В микрорайоне Желенодорожный города Улан-Удэ произошло разрушительное столкновение семи различных пассажирских транспортных средств. Согласно официальному заявлению МВД Бурятии, инцидент произошел, когда 29-летний водитель автомобиля Mercedes потерял управление и врезался в электроопору. Впоследствии эта иномарка столкнулась с шестью другими автомобилями, что усугубило тяжесть аварии.

Фото: iz.ru

В результате столкновения пострадали четыре человека, всем была оказана оперативная медицинская помощь. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Место аварии оцеплено властями, сотрудники ГИБДД ведут активное расследование с целью установления всех обстоятельств, приведших к данному инциденту. В настоящее время тщательно изучаются все факторы, такие как дорожные условия, скорость движения, возможные отвлекающие обстоятельства.

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