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СК опубликовал видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал похищенную девушку

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Происшествия

Житель Челябинской области на протяжении 14 лет держал женщину в плену. Он похитил её в 2009 году, а сбежать она смогла только в конце июля 2023 года.

Маньяк закрыл девушку в отдельной комнате своего дома. На окнах были установлены решётки, а дверь закрывалась на навесной замок. На данный момент женщина на свободе и даёт показания.

Сейчас в доме маньяка походят обыски. Следственный комитет опубликовал соответствующее видео. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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