СК опубликовал видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал похищенную девушку

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Челябинской области на протяжении 14 лет держал женщину в плену. Он похитил её в 2009 году, а сбежать она смогла только в конце июля 2023 года.

Маньяк закрыл девушку в отдельной комнате своего дома. На окнах были установлены решётки, а дверь закрывалась на навесной замок. На данный момент женщина на свободе и даёт показания.

Сейчас в доме маньяка походят обыски. Следственный комитет опубликовал соответствующее видео.

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