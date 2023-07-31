В Благовещенске осуждённый сбежал из СИЗО

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Благовещенске осуждённый сбежал из СИЗО через окно для передач. Согласно информации, мужчину заключили под стражу на время следствия за кражу.

Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

В СИЗО он находился с декабря прошлого года. В минувшее воскресенье мужчину привели в помещение для свиданий и передач, но охрана отсутствовала, он сбежал.

"Осуждённый, совершивший побег из следственного изолятора №1 УФСИН России по Амурской области, задержан спустя несколько часов в Благовещенске", — сообщили в УФСИН России по Амурской области.

Правда, далеко беглецу уйти не удалось. В ночь на 31 июля его задержали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.