В Благовещенске осуждённый сбежал из СИЗО через окно для передач. Согласно информации, мужчину заключили под стражу на время следствия за кражу.
В СИЗО он находился с декабря прошлого года. В минувшее воскресенье мужчину привели в помещение для свиданий и передач, но охрана отсутствовала, он сбежал.
"Осуждённый, совершивший побег из следственного изолятора №1 УФСИН России по Амурской области, задержан спустя несколько часов в Благовещенске", — сообщили в УФСИН России по Амурской области.
Правда, далеко беглецу уйти не удалось. В ночь на 31 июля его задержали.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.