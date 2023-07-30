В ночные и утренние часы 30 июля неприятель провёл беспрецедентную атаку на российские территории с помощью беспилотников. По столице России и полуострову Крым противник запустил 28 дронов.
Один из атакующих Москву БПЛА был уничтожен на подлёте системами противовоздушной обороны (ПВО), два других подавили комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После потери управления беспилотники упали на территории делового комплекса "Москва-Сити".
Одновременно с атакой на столицу дроны ударили по Крыму, но противник также не добился успеха. ПВО уничтожило 16 вражеских летательных аппаратов, остальные девять попали под лучи средств РЭБ и рухнули в акватории Чёрного моря в районе мыса Тарханкут.
Российские официальные источники уточнили, что в результате обоих нападений пострадавших нет.
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