Ночью 30 июля территорию России атаковали 28 украинских беспилотников

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночные и утренние часы 30 июля неприятель провёл беспрецедентную атаку на российские территории с помощью беспилотников. По столице России и полуострову Крым противник запустил 28 дронов.

Фото: https://root-nation.com/

Один из атакующих Москву БПЛА был уничтожен на подлёте системами противовоздушной обороны (ПВО), два других подавили комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После потери управления беспилотники упали на территории делового комплекса "Москва-Сити".

Одновременно с атакой на столицу дроны ударили по Крыму, но противник также не добился успеха. ПВО уничтожило 16 вражеских летательных аппаратов, остальные девять попали под лучи средств РЭБ и рухнули в акватории Чёрного моря в районе мыса Тарханкут.

Российские официальные источники уточнили, что в результате обоих нападений пострадавших нет.

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