В столице Ульяновской области произошёл мощный ураган, в результате которого четыре человека пострадали.
Ураган повредил кровли некоторых жилых домов и повалил несколько деревьев. Двое детей и двое взрослых получили травмы в результате падения деревьев во время урагана. Несовершеннолетние были госпитализированы в детскую клиническую больницу. Взрослые отказались от госпитализации.
Гражданам рекомендуется быть предельно осторожными и следовать указаниям служб безопасности в связи с продолжающимся неблагоприятным погодным состоянием в регионе.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.