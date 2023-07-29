Мощный ураган в Ульяновске: четыре человека пострадали, двое из них — дети

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столице Ульяновской области произошёл мощный ураган, в результате которого четыре человека пострадали.

Фото: https://161.ru

Ураган повредил кровли некоторых жилых домов и повалил несколько деревьев. Двое детей и двое взрослых получили травмы в результате падения деревьев во время урагана. Несовершеннолетние были госпитализированы в детскую клиническую больницу. Взрослые отказались от госпитализации.

Гражданам рекомендуется быть предельно осторожными и следовать указаниям служб безопасности в связи с продолжающимся неблагоприятным погодным состоянием в регионе.

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