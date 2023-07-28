Московская прокуратура официально сообщила, что мужчина, случайно обнаруживший утерянный сверток с 1 млн рублей в Москве, признал свою вину.
Прокуратура Пресненского района вынесла обвинительное заключение против него за присвоение находки.
История произошла 8 июля на улице Мантулинской. Мужчина случайно оставил конверт с 1 млн рублей на крыше своего автомобиля и, отвлекшись, уехал. Вероятно, он даже не подозревал, что потерял такую значительную сумму.
27-летний обвиняемый обнаружил упавший на дорогу конверт с деньгами. Вместо того чтобы сообщить о находке, он похитил деньги и решил использовать их по своему усмотрению.
Прокуратура столицы передала уголовное дело в Пресненский районный суд для рассмотрения. Закон предполагает серьезные наказания за такие преступления, и теперь суд должен принять верное решение.
Задержанный мужчина, 27-летний иностранец, временно проживающий в Москве, был взят под стражу. При задержании у него изъяли более 600 тыс. рублей, которые будут возвращены пострадавшему.
Факт кражи имеет юридические последствия. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.