В Москве мужчина нашёл на улице 1 млн рублей и был обвинен в краже

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская прокуратура официально сообщила, что мужчина, случайно обнаруживший утерянный сверток с 1 млн рублей в Москве, признал свою вину.

Фото: grozny-inform.ru

Прокуратура Пресненского района вынесла обвинительное заключение против него за присвоение находки.

История произошла 8 июля на улице Мантулинской. Мужчина случайно оставил конверт с 1 млн рублей на крыше своего автомобиля и, отвлекшись, уехал. Вероятно, он даже не подозревал, что потерял такую значительную сумму.

27-летний обвиняемый обнаружил упавший на дорогу конверт с деньгами. Вместо того чтобы сообщить о находке, он похитил деньги и решил использовать их по своему усмотрению.

Прокуратура столицы передала уголовное дело в Пресненский районный суд для рассмотрения. Закон предполагает серьезные наказания за такие преступления, и теперь суд должен принять верное решение.

Задержанный мужчина, 27-летний иностранец, временно проживающий в Москве, был взят под стражу. При задержании у него изъяли более 600 тыс. рублей, которые будут возвращены пострадавшему.

Факт кражи имеет юридические последствия. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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