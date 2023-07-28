В результате взрыва в Таганроге количество госпитализированных возросло до 9 человек. Их число уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона добавил, что эпицентр взрыва оказался на территории местного художественного музея.
"Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трёхэтажного многоквартирного дома", — рассказал Голубев.
Состояние доставленных в больницы города пострадавших оценивается как среднетяжёлое и лёгкой степени тяжести, добавил губернатор.
Спасатели в количестве 60 человек продолжают разбирать завалы на месте ЧП.
Ранее Минобороны сообщило, что Украина запустила по Таганрогу модифицированную ракету С-200, которая была обнаружена и сбита российскими ПВО.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.