Голубев: число госпитализированных после взрыва в Таганроге выросло до 9 человек

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате взрыва в Таганроге количество госпитализированных возросло до 9 человек. Их число уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото: Telegram-канал SHOT

Глава региона добавил, что эпицентр взрыва оказался на территории местного художественного музея.

"Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трёхэтажного многоквартирного дома", — рассказал Голубев.

Состояние доставленных в больницы города пострадавших оценивается как среднетяжёлое и лёгкой степени тяжести, добавил губернатор.

Спасатели в количестве 60 человек продолжают разбирать завалы на месте ЧП.

Ранее Минобороны сообщило, что Украина запустила по Таганрогу модифицированную ракету С-200, которая была обнаружена и сбита российскими ПВО.

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