На слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи в Новом Уренгое спасатели обнаружили тело с элементами параплана.
По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу, это, предположительно, останки парапланериста, который был объявлен пропавшим без вести в 2022 году.
Пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что сейчас проводится доследственная проверка. После её завершения можно будет точно сказать, принадлежит ли найденное тело пропавшему год назад парапланеристу.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.