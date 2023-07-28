Найдено тело с элементами параплана на слиянии рек в Новом Уренгое

На слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи в Новом Уренгое спасатели обнаружили тело с элементами параплана.

Фото: Автор: Vmenkov - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2933147

По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу, это, предположительно, останки парапланериста, который был объявлен пропавшим без вести в 2022 году.

Пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что сейчас проводится доследственная проверка. После её завершения можно будет точно сказать, принадлежит ли найденное тело пропавшему год назад парапланеристу.

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