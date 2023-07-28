Предположительно пьяный священник устроил ДТП в Волгограде и бросался с угрозами на полицию

2:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгограде священник, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал крупное ДТП, а затем оказал сопротивление при задержании, угрожая сотрудникам милиции. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе Волгоградской епархии.

Фото: https://www.starhit.ru/

Как сообщили в городской службе спасения, священнослужитель, приписанный к одному из храмов Волгоградской епархии, в состоянии алкогольного опьянения попал в серьёзное ДТП.

"По прибытии на место происшествия он был подвергнут проверке на трезвость, которая показала его состояние опьянения. Однако он не согласился с результатами и потребовал повторной проверки на трезвость в медицинском учреждении. Тем не менее, в итоге он отказался пройти тестирование и в медицинском учреждении. Учитывая, что в прошлом он уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде, ему может быть предъявлено уголовное обвинение", — заявил представитель агентства.

Кроме того, выяснилось, что священник имеет три судимости, и в настоящее время милиция заводит на него дело за нанесение телесных повреждений и угрозу сотрудникам правоохранительных органов.

Волгоградской епархии известно об инциденте с отцом Сергием, который служит священником в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. В епархии заявили, что в настоящее время проводится дисциплинарное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие канонические решения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля около 23:00 в Дзержинском районе Волгограда.

"В отношении виновного в аварии водителя 1970 года рождения возбуждено административное дело. К счастью, обошлось без пострадавших", — заявили в пресс-службе. Однако в пресс-службе не стали раскрывать личность водителя.

Ещё до официальных заявлений в социальных сетях и новостных изданиях появилась информация о причастности священника к ДТП. На видеозаписях, запечатлевших происшествие, видно, как священник оскорбляет и угрожает сотрудникам ГИБДД.

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Пьяный священнослужитель, устроивший аварию на трассе, угрожал всем оружием