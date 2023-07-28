Мама восьмилетней девочки, которую нашли накануне в квартире жителя Екатеринбурга, заявила, что она устала от вопросов. Об этом сообщила порталу E1.RU.
По словам матери, девочка чувствует себя нормально, с ней всё хорошо. Правда, её замучили расспросами и разговорами.
Вопрос о том, подвергался ли ребёнок сексуальному насилию, женщина оставила без ответа, сославшись на то, что не может давать комментарии, пока идут следственные действия.
Напомним, пропавшую в Екатеринбурге девочку искали два дня. Вечером в четверг её обнаружили в квартире у мужчины в соседнем доме.
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