Мама найденной в квартире екатеринбуржца девочки рассказала о её состоянии

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мама восьмилетней девочки, которую нашли накануне в квартире жителя Екатеринбурга, заявила, что она устала от вопросов. Об этом сообщила порталу E1.RU.

Фото: proza.ru

По словам матери, девочка чувствует себя нормально, с ней всё хорошо. Правда, её замучили расспросами и разговорами.

Вопрос о том, подвергался ли ребёнок сексуальному насилию, женщина оставила без ответа, сославшись на то, что не может давать комментарии, пока идут следственные действия.

Напомним, пропавшую в Екатеринбурге девочку искали два дня. Вечером в четверг её обнаружили в квартире у мужчины в соседнем доме.